Frühlings-Wochenende im Norden Stand: 20.02.2021 00:01 Uhr Nach dem Winter-Gastspiel steht dem Norden ein überwiegend sonniges Wochenende bevor. Am Tag sind die Temperaturen frühlingshaft mild. Die Nächte sind allerdings noch empfindlich kühl.

Zudem sind in Norddeutschland noch die letzten Schneereste des Wintereinbruchs zu sehen, aber die werden spätestens im Laufe des Wochenendes in den meisten Regionen wie ein weißer Spuk verschwunden sein. Während die Menschen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen vielerorts die Sonne genießen können, zeigt sich der Vorfrühling in Mecklenburg-Vorpommern verhaltener.

Wolkig, aber trocken in Mecklenburg-Vorpommern

Am Sonnabend bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) meist trocken, aber wolkig. Mit Temperaturen zwischen acht Grad an der Küste und zwölf Grad im Westen des Landes wird es etwas wärmer.

Sonnige Aussichten für Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Hamburger und die Schleswig-Holsteiner erwartet dagegen ein Wochenende mit viel Sonnenschein. Es wird freundlich mit milden Temperaturen. Heute und morgen steigen die Temperaturen nach kühlen Nächten wieder an. Die Höchstwerte bei viel Sonne und nur zeitweisen Wolkenfeldern liegen laut DWD zwischen neun und zehn Grad in Nordfriesland und bis zu 16 Grad an der Elbe.

Videos 3 Min Folge des Klimawandels: Die ersten Pollen fliegen bereits Die wärmeren Winter machen sich auch auf diese Weise bemerkbar. Für Menschen mit Allergien eine schlechte Nachricht. (18.02.2021) 3 Min

In Niedersachsen am Sonntag bis 18 Grad

An der Nordsee kann es nachts ein wenig regnen - ansonsten rechnen die Meteorologen des DWD mit einem überwiegend trockenen Wochenende. Heute und morgen soll es weitgehend freundlich sein, auch wenn sich laut DWD hin und wieder einige Wolken vor die Sonne schieben. Die Höchstwerte liegen zwischen elf und 13 Grad auf den Inseln und bis zu 18 Grad im Binnenland. Nachts kühlt es immer wieder ab, so dass in den Nächten laut DWD weiterhin mit Bodenfrost zu rechnen ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.02.2021 | 12:00 Uhr