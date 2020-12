Stand: 27.12.2020 08:12 Uhr Fragen und Antworten zur Corona-Impfung

Der erste Impfstoff gegen das Coronavirus ist nun auch in Europa zugelassen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte am Montagnachmittag die Zulassung des Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer empfohlen. Am Abend gab dann auch die EU-Kommission zusammen mit den Mitgliedsstaaten grünes Licht für die Marktzulassung. Der Impfstoff wirkt nach Herstellerangaben vermutlich auch gegen die neue Virus-Mutation, die in Großbritannien aufgetreten ist. Am Mittwoch hat der Transport der Impfdosen aus einer Produktionsstätte in Belgien zu einem geheim gehaltenen Zentrallager in Deutschland begonnen. Von dort aus lässt der Bund sie unter Polizeischutz in die Bundesländer liefern. Nach Auskunft des Landes erhält Niedersachsen zunächst 10.000 Dosen, bis Ende des Jahres weitere 117.000. Ab Januar sollen wöchentlich 63.000 Dosen für das Land zur Verfügung stehen. Mit Blick auf die Impfung und Terminabsprachen sind viele Fragen offen. Dafür hat das Land eine Hotline eingerichtet - erreichbar unter (0800) 99 88 665. NDR.de hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

