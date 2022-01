Fischerhude: Polizeitaucher suchen nach Beweismitteln Stand: 14.01.2022 17:07 Uhr Polizeitaucher aus Oldenburg und Braunschweig haben am Mittwoch und Donnerstag die Wümme bei Fischerhude sowie einen Teil der Wörpe in Lilienthal (Landkreis Osterholz) nach Beweismitteln abgesucht.

Die Suchaktion steht in Zusammenhang mit dem zweifachen Tötungsdelikt am 28. Dezember in Fischerhude (Landkreis Verden). Die Mordkommission "Wümme" sei Hinweisen nachgegangen, die im Zuge der Ermittlungen bekannt geworden seinen, teilte die Polizei am Freitag mit. Immer noch fehle die Waffe, die am Tag der Tat verwendet worden sein soll.

Videos 1 Min Tötungsdelikt: Mutmaßlicher Täter stellt sich der Polizei In Fischerhude sind zwei Menschen getötet worden. Ein Verdächtiger, nach dem gefahndet wurde, hat sich gestellt. (29.12.2021) 1 Min

Zwei Tage Suche ohne Ergebnis

Beide Flussabschnitte mussten laut Polizei von Hand abgesucht werden. Weil sogenannte Thermoanzüge beziehungsweise aufgrund der Wassertiefe an einigen Stellen sogar Taucherausrüstungen vonnöten waren, kamen rund ein Dutzend Spezialisten zum Einsatz. Fündig wurden die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben aber nicht.

Der Tatverdächtige schweigt weiter

Ein 64-Jähriger wird verdächtigt, eine 73-jährige Mutter und deren 56 Jahre alten Sohn erschossen zu haben. Außerdem soll er eine weitere Frau schwer verletzt haben. Der Mann schweige bislang zu den Vorwürfen, heißt es. Als Hintergrund der Tat vermuten die Ermittler einen langjährigen persönlichen Streit.

