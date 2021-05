Festival-Sommer in Niedersachsen ist noch nicht verloren Stand: 07.05.2021 16:40 Uhr Hurricane und Deichbrand haben schon vor Wochen abgesagt. Dennoch ist da viel Hoffnung für Niedersachsens Festival-Fans. NDR.de gibt einen vorsichtigen Ausblick auf den Sommer.

Nach all den Monaten im Lockdown ist es nur schwer vorzustellen, dicht gedrängt und ausgelassen vor Festival-Bühnen zu tanzen. So wird es wohl auch nicht werden, trotz der angehenden Lockerungen. So viel ist sicher. Doch es soll getanzt werden - in diesem zweiten Pandemie-Sommer. Darum bemühen sich viele Festival-Betreibende, die ihre Veranstaltungen stattfinden lassen und somit Fans, Bands, der Gastronomie, Technikerinnen und Techniker, dem Rest der Branche und sich selbst eine Perspektive geben wollen.

Diese Festivals finden statt

Mehr als 40 kleinere und mittlere Festivals gibt es in Niedersachsen, wie die Arbeitsgruppe Niedersächsischer Open-Air-Festivals erklärt. Dem Bündnis gehören 32 Outdoor-Veranstaltende an. Der Arbeitsgruppe nach sollen folgende Festivals stattfinden (Stand: 7. Mai 2021).

NDR.de aktualisiert und ergänzt die Liste im Laufe des Festival-Sommers.

Einige Bekanntgaben stehen noch aus

Viele Veranstalter in Niedersachsen sind sich angesichts der Lage und der Unsicherheit, ob und unter welchen Bedingungen Festivals möglich sind, noch unsicher. Dazu gehören laut Veranstaltenden auch das Summer's Tale bei Lüneburg und das M'era Luna bei Hildesheim. Auch beim Open R Festival in Uelzen arbeite man an der Umsetzung des Festivals und nicht an dessen Absage, hieß es dort vor einigen Wochen.

Videos 2 Min Corona kompakt: Hurricane Festival abgesagt Auch das Deichbrand wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Außerdem: Corona-Impfungen an Schulen sind gestartet. 2 Min

"Eine Kraftanstrengung für Veranstaltende"

"Gerade sehen wir die ersten Öffnungen für Kulturveranstaltungen im Open-Air-Bereich. Doch bisher finden Open-Air-Veranstaltungen, die auch Tanzen ermöglichen, trotz tragfähigen, fundierten Konzepten und Studienergebnissen keine Berücksichtigung", heißt es bei der Arbeitsgruppe. Diese Konzepte seien in den vergangenen Monaten ausgearbeitet worden. "Es ist für viele, gerade ehrenamtliche, Veranstaltende zunehmend eine Kraftanstrengung die Konzepte ohne klare Rahmenbedingungen immer wieder neu zu konzipieren", erklärt Henry Alves, Mit-Organisator der Arbeitsgruppe und des Fuchsbau Festivals.

Tanzveranstaltungen als Modellprojekte?

Das Bündnis will, dass zeitnah Tanzveranstaltungen als Modellprojekte unter freiem Himmel ermöglicht werden. "Wir wollen und müssen gemeinsam mit der Politik die Rahmenbedingungen für diese Veranstaltungen ausarbeiten, damit wir im Sommer auch wieder gemeinsam mit anderen Menschen Festivalkultur erleben können." Im Frühjahr hatte das Bündnis ein Positionspapier mit Forderungen an die Politik vorgelegt.

Viele Festivals haben bereits abgesagt

Die Liste der Festivals, die bereits vor Wochen abgesagt haben, ist lang. Darunter eben die großen Veranstaltungen wie das Hurricane und das Deichbrand, aber auch das Fährmannsfest, das Masala-Weltbeat-Festival die A-Cappella-Woche in Hannover und das Weedbeat in Hildesheim.

Weitere Informationen Hurricane und Deichbrand-Festival sind abgesagt Weil die Lage wegen Corona zu unsicher sei, haben die Veranstalter die Festivals in Scheeßel und Cuxhaven abgesagt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.04.2021 | 15:00 Uhr