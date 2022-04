"Falsches Signal": Lauterbach kassiert freiwillige Isolation Stand: 06.04.2022 07:36 Uhr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die für Mai angekündigte freiwillige Isolation bei einer Corona-Infektion zurückgenommen. Er schrieb auf Twitter: "Ich habe einen Fehler gemacht."

Es sei ein "falsches Signal", wenn ein Infizierter "selbst entscheidet, ob er zuhause bleibt oder nicht". Lauterbach schrieb weiter: "Corona ist keine Erkältung. Daher muss es weiter eine Isolation nach Infektion geben. Angeordnet und kontrolliert durch die Gesundheitsämter." Der Gesundheitsminister hatte die Kehrtwende in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" angekündigt. Die Entscheidung der Gesundheitsministerkonferenz war scharf kritisiert worden.

VIDEO: Wegfall der Quarantänepflicht ab 1. Mai bereitet Sorgen (7 Min)

Niedersachsen hatte auf 1. Mai gedrängt

Gestern hatte der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung die neuen Regeln bekannt gegeben, die ab 1. Mai gelten sollten. Demnach sollten sich mit Corona infizierte Personen für fünf Tage absondern - freiwillig. Regierungssprecherin Anke Pörksen hatte gesagt: "Das Signal soll nicht sein, dass es ab Mai keine Quarantäne mehr gibt." Jeder solle selbst die Verantwortung übernehmen und verantwortungsvoll mit dieser Entscheidung umgehen, so Pörksen. Das Robert Koch-Institut hatte am Montag der Gesundheitsministerkonferenz diese Regelung empfohlen. Niedersachsen hat in der Gesundheitsministerkonferenz laut Regierungssprecherin Pörksen darauf gedrängt, dass die neuen Regeln erst ab Mai gelten und nicht schon früher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus