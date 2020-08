Stand: 14.08.2020 21:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Es regnet! Entspannung für Fluss, Feld und Wald

Nach tagelangem Sonnenschein und Temperaturen von teils mehr als 30 Grad wird das Wetter in Niedersachsen vorerst unbeständiger. Es bleibt zwar warm am Wochenende, aber nicht unbedingt trocken. Die Meteorologen rechen mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Schon am Freitagabend regnete es in Niedersachsen teilweise heftig. Bei der Feuerwehr in der Landeshauptstadt Hannover etwa gingen am frühen Abend binnen kurzer Zeit mehr als 30 Anrufe wegen voll gelaufener Keller, überschwemmter Straßen und Wasserschäden in Tiefgaragen ein. Besonders schwere Schäden gab es ersten Informationen zufolge jedoch nicht.

Elb-Fähre: Noch 20 Zentimeter Wasser unterm Kiel NDR Info - 14.08.2020 14:00 Uhr Noch kann die Fähre bei Bleckede ablegen. Sie pendelt zwischen dem westlichen und dem östlichen Elb-Ufer. Doch in den vergangenen Wochen ist der Pegel immer weiter gefallen.







Flusspegel ändern sich nur langsam

Landwirte wird der Regen wohl freuen, auch wenn er sicherlich nicht ausreicht, um die vergangenen trockenen Wochen auszugleichen. Auch bei den Fährbetreibern und Freizeitskippern an den niedersächsischen Flüssen dürfte er die Sorgenfalten etwas glätten. An der Oberweser zwischen Hann. Münden, Holzminden und Bodenwerder hat sich die Lage bereits etwas entspannt. Die erwarteten extremen Niedrigwasserstände sind nicht eingetreten. Dennoch können Ausflugsdampfer derzeit nur eingeschränkt fahren. Zudem bleibt es dabei, dass die Edertalsperre bei Kassel weiterhin zu vier Fünfteln leer ist und nur noch ein Minimum an Wasser abgibt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Allerdings hat die Weser ein großes Einzugsgebiet. In Thüringen werden in der kommenden Woche viele Niederschläge erwartet.

Hoffnung für "Flotte Weser"

Die Ausflugsreederei "Flotte Weser" macht sich daher Hoffnung, bald wieder Linienfahrten aufzunehmen. In Hameln, wo die Weser aufgestaut wird, gebe es bisher keine Probleme; dort können nach Angaben des Reederei-Chefs Jörg Menze Rundfahrten angeboten werden. "Wir freuen uns, dass es jetzt Niederschlag gegeben hat an Werra und Fulda und auch der Pegelstand in Hann. Münden stark gestiegen ist. Wir werden Mittwoch auf alle Fälle die Fahrten schon wieder nach Bodenwerder aufnehmen", so Menze.

Elbfähre hat noch 20 Zentimeter Wasser unterm Kiel

Die Elbfähre bei Bleckede (Landkreis Lüneburg) fährt derzeit noch. Allerdings hat sie nur noch 20 Zentimeter Wasser unter dem Kiel. Wenn die Elbfähre ihren Betrieb einstellen muss, drohen Autofahrern lange Umwege. Vor zwei Jahren konnte die Fähre drei Wochen wegen Niedrigwassers nicht fahren.

Waldbrandgefahr nimmt ab

Die Waldbrandgefahr im Land ist durch den Regen noch nicht vollständig gebannt, allerdings ist die Lage entspannter als in den vergangenen Tagen. So gilt nirgends mehr die höchste Warnstufe. Allerdings weist der Deutsche Wetterdienst (DWD) unter anderem für Uelzen, Nienburg und Celle für Sonnabend die zweithöchste Stufe aus. Am Sonntag lässt die Gefahr weiter nach.

