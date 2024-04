Stand: 17.04.2024 13:55 Uhr Farbattacke auf Göttinger Tageblatt: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch die Geschäftsstelle des Göttinger Tageblattes mit Farbe beschmiert. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Das Staatsschutzkommissariat habe die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Täter sprühten mit silberner Farbe die Frage "Warum müsst ihr Hakenkreuze reproduzieren?" an die Glasfassade des Gebäudes in Göttingen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Tat mit der Berichterstattung über Hakenkreuzschmierereien am Wochenende zusammenhängt. Bereits im November war das Redaktionsgebäude an der Göttinger Wiesenstraße Ziel einer mutmaßlich politisch motivierten Farbattacke geworden. Hinweise zu den neuen Schmierereien nimmt die Polizei Göttingen unter Telefonnummer (0551) 491 21 15 entgegen.

