Raubüberfall in Hannover: Unbekannter verletzt 19-Jährigen schwer

Ein 19-Jähriger ist in Hannover von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, geschah der Vorfall bereits am frühen Montagabend, in der Nähe des Bahnhofs Hannover-Ledeburg. Demnach war der 19-Jährige zu Fuß unterwegs, als er angesprochen und unmittelbar angegriffen wurde. Der Täter schlug ihn mehrfach mit einem Schlagring, bedrohte ihn mit einem Messer und nahm ihm seine Wertgegenstände ab, so die Polizei. Bei dem Gerangel stürzten beide Männer in einen Bach. Das Opfer wurde schwer verletzt. Der Täter konnte zu Fuß flüchten. Zeugen beschreiben den Täter als etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und mit dunklem Teint. Laut Polizei soll der Mann einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose getragen haben. Er hatte zudem eine schwarze Sporttasche bei sich. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Hinweise nehmen die Beamten in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 38 17 entgegen.

