Stand: 17.04.2024 13:42 Uhr Schwerer Unfall auf der A7: Beifahrerin lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 bei Bispingen (Landkreis Heidekreis) ist am Dienstagabend eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 29-jähriger Autofahrer offenbar am Steuer eingeschlafen. Sein Wagen kam den Angaben zufolge von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Sattelzug, der gerade auf die Autobahn auffahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Pkw unter den Sattelzug geschoben worden, so die Polizei. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt, seine 24-jährige Beifahrerin schwebt in Lebensgefahr. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die A7 musste während der Unfallaufnahme für drei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

