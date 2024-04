Stand: 17.04.2024 09:41 Uhr Fahrfehler: Fahnenmast stürzt um und verletzt Fußgängerin

Ein Fahrfehler beim Einparken hat am Dienstagnachmittag in Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) dazu geführt, dass ein Fahnenmast umstürzte und auf eine Fußgängerin fiel. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Die Frau war mit ihrer 6-jährigen Tochter auf dem Gehweg unterwegs, als der Unfall passierte. Ausgelöst wurde dieser von einer 38-jährigen Autofahrerin. Sie verwechselte beim Einparken offensichtlich das Gas- und Bremspedal, so die Polizei. Das Auto stieß erst gegen einen am Ende der Parklücke stehenden Findling und danach gegen den Fahnenmast. Dieser stürzte daraufhin um. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, so die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

