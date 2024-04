Stand: 17.04.2024 18:25 Uhr Entscheidung über Gasbohrungen vor Borkum erwartet

Am Donnerstag wird das Urteil des Bezirksgerichts im niederländischen Den Haag zu möglichen Gasbohrungen vor der Insel Borkum erwartet.Die Stadt Borkum, die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Bürgerinitiativen hatten gegen die Pläne des niederländischen Gaskonzerns One-Dyas geklagt. Den Klagenden geht es unter anderem um mögliche Erdbeben durch die Gasförderung am Meeresgrund und um Einbußen im Tourismus. One-Dyas und dessen Partner planen, Erdgas zwischen den Nordseeinseln Borkum und Schiermonnikoog (Niederlande) zu fördern - und zwar in der Nähe des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer.

