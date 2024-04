Schwerer Unfall mit Lamborghini: Zwei Kinder in Lebensgefahr Stand: 17.04.2024 06:54 Uhr Nach einem Unfall mit einem Lamborghini in Garbsen (Region Hannover) am Dienstagabend schweben zwei Kinder in Lebensgefahr. Der Fahrer des Autos hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Warum der 39-jährige Autofahrer von der Fahrbahn abkam, ist unklar, teilte die Polizei am späten Abend mit. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der Fünfjährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Auch das zehnjährige Kind und der Fahrer des Lamborghini wurden in Krankenhäuser gebracht.

Lamborghini fing Feuer

Einsatzkräfte waren bis in den späten Abend damit beschäftigt, Spuren am Unfallort zu sichern und den Unfallverlauf zu rekonstruieren. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der 39-Jährige gegen 19.25 Uhr von Garbsen in Richtung des Stadtteils Schloß Ricklingen. Laut Polizei kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Lamborghini wurde den Angaben zufolge einige Meter weiter geschleudert, kam auf der Seite zum Liegen und fing Feuer.

