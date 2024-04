Stand: 17.04.2024 21:26 Uhr Lkw-Unfall auf der A2: Autobahn Richtung Dortmund wieder frei

Bei einem Unfall auf der A2 bei Lauenau (Landkreis Schaumburg) ist am Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw auf der Fahrbahn in Richtung Dortmund wegen eines geplatzten Reifens ins Schlingern geraten. Dabei habe der Lkw mehrere Autos gerammt und sei auf die Seite gekippt. Die Leitplanke wurde entgegen früheren Angaben der Polizei nicht durchbrochen. Der Fahrer wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Zwei Insassen der anderen Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Die Autobahn wurde durch Trümmerteile verunreinigt und musste von Fachkräften gereinigt werden. Deshalb war die Fahrbahn in Richtung Dortmund zwischen Lauenau und Rehren bis Mittwochabend gesperrt. In Richtung Hannover staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf einer Länge von 18 Kilometern.

