Stand: 17.04.2024 10:52 Uhr Windkraft im Emsland: Landkreis plant mehr Flächen für Windparks

Der Landkreis Emsland hat einen ersten Plan für mögliche neue Windparkflächen veröffentlicht. Grundlage ist ein Beschluss des Landes: Bis 2026 müssen in Niedersachsen mehr Windräder gebaut werden. Im Landkreis Emsland sollen rund drei Prozent der Fläche für Windenergieanlagen ausgewiesen werden. Das entspricht 8.860 Hektar. Gut die Hälfte davon ist schon mit Windrädern bebaut. Trotzdem spricht der Landrat von großen Herausforderungen. Denn der Landkreis plant mit größeren Abständen zu Wohngebieten und Ställen, als es vom Land vorgeschrieben ist. Für den 1.000-Meter-Abstand zu Häusern ist im Emsland demnach nicht der Mast das Windrats maßgeblich, sondern die äußerste Spitze der Rotorblätter. Das ist von Vorteil für Anwohner - weniger Lärm und Schatten - kostet aber mehr Fläche. Der Landkreis nimmt dafür in Kauf, dass Windräder im Wald und in Schutzgebieten gebaut werden. Auf der Internetseite des Landkreises findet sich eine Karte der möglichen neuen Windparkflächen.

