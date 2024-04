Stand: 17.04.2024 11:03 Uhr 300 Jahre Kant: Festakt zur Eröffnung der Sonderschau in Lüneburg

Mit einem Festakt im Lüneburger Rathaus wird am Mittwochnachmittag die Sonderausstellung "Kant 300. Ein Leben in Königsberg" im Ostpreußischen Landesmuseum eröffnet. Anlass ist der 300. Geburtstag des Philosophen, der als wichtigster Denker der Moderne und als bedeutendster Philosoph der Aufklärung gilt. Das Museum dokumentiert das Leben von Immanuel Kant und stellt persönliche Gegenstände aus, etwa einen Spazierstock, seine Tabakdose oder auch Haare. Es sind viele Dinge, die bisher noch nicht öffentlich zu sehen waren, teilt das Museum mit. In einem Virtual-Reality-Projekt wurde die Stadt Königsberg um 1750 rekonstruiert, die Heimatstadt Kants im ehemaligen Ostpreußen. Die Ideen des Philosophen sollen in einer Dauerausstellung ab Sommer 2025 Thema sein. Dann soll der neue Anbau des Ostpreußischen Landesmuseums fertig sein.

