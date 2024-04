Stand: 17.04.2024 16:56 Uhr Fahrer ohne Führerschein verursacht Unfall mit Fahrschulauto

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in Osnabrück einen Unfall mit einem Fahrschulauto verursacht. Dabei soll der Autofahrer die Fahrschule beim Spurwechsel übersehen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Unfall wurde demnach niemand verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige aus Bramsche (Landkreis Osnabrück) keinen Führerschein hat, wie es weiter hieß. Gegen ihn werde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

