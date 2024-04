Stand: 17.04.2024 07:12 Uhr Dachstuhl brennt in Laderholz: 160 Feuerwehrkräfte im Einsatz

160 Feuerwehrleute haben am Dienstag in Laderholz (Region Hannover) mehrere Stunden lang einen brennenden Dachstuhl gelöscht. Als die Einsatzkräfte am Brandort nahe Neustadt am Rübenberge eintrafen, schlugen Flammen bereits aus dem Dach des Wohngebäudes, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Alle Bewohner konnten das Gebäude selbstständig und rechtzeitig verlassen. Niemand wurde verletzt, heißt es. Die Feuerwehr war mit mehreren Trupps und einer Drehleiter vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist noch unklar.

