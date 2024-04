Hannover Messe 2024: KI als Chance für die Industrie Stand: 16.04.2024 10:23 Uhr Bei der Hannover Messe 2024 liegt ein Fokus auf Künstlicher Intelligenz. Die Veranstalter wollen zeigen, wie diese der Industrie helfen kann, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Messe findet vom 22. bis 26. April statt und widmet sich in diesem Jahr unter anderem den Themen Künstliche Intelligenz (KI), Nachhaltigkeit und Wasserstoff. Um die Industrie auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu gestalten, spiele KI eine entscheidende Rolle, sagt Messechef Jochen Köckler: "KI ist der Schlüssel zur wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Industrie." Trotz Arbeitskräftemangels biete sie der Industrie eine Chance auf Wachstum. So werde auf der Messe ein KI-Assistent vorgestellt, der Industrieroboter per Sprache steuern lässt, oder Maschinen, die automatisch Fehler erkennen oder Systeme, die selbstständig Termine für die eigene Wartung festlegen.

Wasserstoff für die deutsche Stahlindustrie

Das Motto der Hannover Messe lautet "Industrial Transformation - Energizing a Sustainable Industry". Inzwischen haben sich bekannte Firmen wie Microsoft, Google, Amazon Web Services, Dell, SAP, Siemens und Bosch zur Hannover Messe 2024 angemeldet. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Wasserstoff. Da Norwegen über viel Wasserkraft verfüge, habe sich der Veranstalter für Norwegen als Partnerland entschieden. Das Land könne hohe Mengen von grünem Wasserstoff liefern, auf den die deutsche Stahlindustrie langfristig angewiesen sein wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz bei Hannover Messe 2024

Laut Veranstalter werden rund 4.000 Aussteller erwartet. Das Niveau der Vor-Corona-Zeit kann die Messe demzufolge noch nicht wieder erreichen. 2019 kamen 6.500 Aussteller. "In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird der Messestand im Zweifel auch eher etwas kleiner", sagte Köckler. Zu der Eröffnung sind Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Ministerpräsident Norwegens Jonas Gahr Støre eingeladen. Wegen der Pandemie war die Messe 2020 erstmals seit der Gründung 1947 ausgefallen, 2021 fand sie nur digital statt.