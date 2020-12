Einsam an den Feiertagen? Hier gibt es Anschluss Stand: 21.12.2020 08:00 Uhr Das Fest der Liebe kann ein echter Alptraum sein - vor allem, wenn man ganz alleine ist. In Zeiten der Corona-Pandemie trifft das mehr Menschen als sonst - auch in Niedersachsen.

Der NDR und die Kirchen in Niedersachsen bieten deshalb zur Weihnachtszeit erneut eine Seelsorge-Hotline an. Seit 13. Dezember bis einschließlich Neujahr stehen unter der Rufnummer (0800) 111 20 17 täglich von 14 bis 20 Uhr Seelsorgerinnen und Seelsorger für Gespräche zur Verfügung. Die Telefonate sind für die Anruferinnen und Anrufer kostenfrei.

Psychotherapeutin gehört zum Team

Die Hotline biete einsamen, kranken und trauernden Menschen die Möglichkeit, mit qualifizierten Seelsorgerinnen und Seelsorgern zu sprechen und so in der Corona-Krise Unterstützung und Zuspruch zu erfahren, hieß es. Auch eine Psychotherapeutin gehört zum Team.

Mehr als 49.000 Gespräche - bis Dezember

Allein bis Anfang Dezember haben die Mitarbeiter der Telefonseelsorge-Stellen der hannoverschen Landeskirche in diesem Jahr nach eigenen Angaben mehr als 49.000 Gespräche geführt. Die höchsten Zahlen weise die Statistik für die Monate um den ersten Lockdown aus, hieß es: Im April wählten demnach 5.180 Menschen die Nummer der Telefonseelsorge, im März waren es 4.867, im Mai 4.830.

Weitere Angebote im Überblick

365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag gibt es auch Hilfe bei der Telefonseelsorge. Die Mitarbeiter sind per Telefon aus dem Festnetz kostenlos unter den Nummern (0800) 111 01 11, (0800) 111 02 22 oder 116 123 zu erreichen. Auch per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de werden Hilfesuchende rund um die Uhr beraten.

Auch in den Sozialen Netzwerken, etwa bei Facebook, Instagram und Twitter, kann man sich in der Weihnachtszeit und danach einen Platz am virtuellen Weihnachtsbaum suchen. Das Hashtag lautet #KeinerBleibtAllein - darunter melden sich Menschen, die Gesellschaft suchen oder anbieten.

Das Netzwerk Silbernetz bietet unter der Nummer (0800) 470 80 90 über Weihnachten von 8 bis 22 Uhr ein kostenloses Feiertagstelefon an. Hier können sich Menschen, die über 60 Jahre alt sind, austauschen und ein bisschen miteinander quatschen. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Netzwerks.

