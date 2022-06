Ein Jahr Glücksspiel-Staatsvertrag: Mehr Schatten als Licht Stand: 29.06.2022 20:46 Uhr Vor einem Jahr trat bundesweit der neue Glücksspiel-Staatsvertrag in Kraft. Das Gesetz soll das Glücksspiel regeln, Spielsucht soll eingedämmt werden. Doch die Bilanz fällt ernüchternd aus.

von Tullio-Francesco Puoti

Rund 130.000 Menschen zwischen 16 und 70 Jahren in Niedersachsen sind glücksspielsüchtig. Das hat die Glücks-Spielstudie 2021 des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) aus Hamburg ergeben, auf die sich auch das Sozialministerium stützt. Glücksspielsucht sei ein ernst zunehmendes Problem, heißt es darin. Das Land Niedersachsen fördert im Wesentlichen 24 Glücksspiel-Präventionsfachkräfte, die an die Fachstellen für Sucht und Suchtprävention angegliedert sind. Bis Ende 2021 wurden dafür jährlich 800.000 Euro investiert. Seit diesem Jahr sind die Mittel für die Glücksspiel-Prävention vom Innenministerium auf eine Million Euro erhöht worden.

Ein bundesweites Sperrsystem verspricht mehr Spielerschutz

Mit dem neuen Glücksspiel-Staatsvertrag zum 1. Juli 2021 wurde für den Spielerschutz unter anderem das bundesweite Sperrsystem "Oasis" eingeführt. Damit gibt es die gesetzliche Grundlage, sich für alle Glücksspiele bundesweit sperren zu lassen. Ausgenommen sind Lotterien, die nicht häufiger als zweimal pro Woche veranstaltet werden, Lotterien in Form des Gewinnsparens und Pferdewetten, die von Vereinen stationär angeboten werden. Alle Spielhallen und Gastrobetriebe mit Glücksspielautomaten müssen dort seit dem 01. Juli 2021 registriert sein. Der Sinn ist also: Wenn ein Spieler bei "Oasis" registriert ist, kann er weder in Spielhallen noch online Glücksspiele spielen. Die Bearbeitung des Antrags dauere in der Regel rund einen Monat.

Suchtexperten ziehen eine schlechte Bilanz

Die Niedersächsische Landestelle für Suchtfragen (NLS) begrüßt das bundesweite Sperrsystem. Ein Jahr nach dem Start sei die Bilanz aber ernüchternd, erklärte eine Sprecherin. Bei vielen Spielhallen gebe es nicht die nötigen Einlasskontrollen und es seien auch noch nicht alle Spielstätten im Sperrsystem registriert. Laut Wirtschaftsministerium gibt es in Niedersachsen aktuell 1.788 Spielhallen. 414 Spielhallen, also knapp ein Viertel, sind bisher nicht ans Sperrsystem angeschlossen. Das belegen Zahlen der Stadt Darmstadt, die bundesweit für das Sperrsystem zuständig ist.

Kein Überblick über Spielgeräte in Gaststätten

Bei den Gaststätten sind derzeit etwas mehr als 1.000 im Sperrsystem registriert. Hier hat das Wirtschaftsministerium aber keinen Überblick, wie viele Spielgeräte es in der Gastro überhaupt gibt. "Wir empfehlen, die Sperre mittlerweile nur noch in seltenen Fällen, weil der Frust bei den Spielern sehr groß ist, wenn sie feststellen, dass sie trotz Sperre in die Spielhalle kommen oder beim Imbiss am Automaten spielen können", erklärt Silke Quast. Sie ist seit über zehn Jahren Suchtberaterin für Spielsucht beim Diakonisches Werk in Hannover.

Millionen werden an Automaten verspielt

Über 1,5 Millionen Euro werden in Niedersachsen jeden Tag an Spielautomaten verspielt. Also mehr als eine halbe Milliarde Euro im Jahr. Das hat eine Untersuchung des Arbeitskreises gegen Spielsucht e.V. aus dem Jahr 2020 ergeben, auf die sich auch das niedersächsische Sozialministerium stützt. Wie viel von diesem Geld rein aus Spaß und Unterhaltung verspielt wurde oder aber aus einer ernst zu nehmenden Glücksspielsucht heraus, ist unklar.

Glückspiel über das Internet boomt

Durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag ist nun auch das Online-Glücksspiel, also virtuelles Automatenspiel und Online-Pokerspiel, legalisiert worden. Anbieter müssen dafür eine Lizenz beantragen. So soll der Schwarzmarkt eingeschränkt werden. Obwohl die zuständige Behörde bisher erst eine einzige Lizenz erteilt, zeigt sich, dass das Online-Glücksspiel boomt. 2021 wurden nach Angaben des Bundesfinanzministeriums in einem halben Jahr rund 203 Millionen Euro an Steuern vereinnahmt. Im ersten Quartal 2022 waren es auch schon fast 150 Millionen. Die Tendenz ist steigend.

Experten befürchten mehr Glücksspielsüchtige

Suchtexperten sehen in der Legalisierung des Online-Glücksspiels einen Widerspruch, da doch eigentlich etwas gegen Glücksspiel getan werden sollte. Silke Quast und viele ihrer Kollegen befürchten, dass es durch Online-Glücksspiele künftig mehr Glücksspielsüchtige geben wird. Das könne man aber erst in zwei bis drei Jahren feststellen, sagt sie.

