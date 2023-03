Doktorandin geschlagen: BGH kippt Urteil gegen Professor Stand: 08.03.2023 13:09 Uhr Vor gut einem Jahr hatte das Landgericht Göttingen einen Professor zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er Frauen geschlagen hat. Nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil teilweise aufgehoben.

von Wieland Gabcke

Das Landgericht Göttingen habe in zwei Fällen nicht geprüft, ob der Professor die Doktorandin, die er mehrfach mit einem Stock geschlagen hatte, auch bedroht hat, so der BGH. Deshalb muss eine andere Kammer des Landgerichts neu verhandeln. Dadurch könnte sich auch das Strafmaß für den Professor ändern. Bei einer härteren Strafe wäre sein Beamtenstatus weg. "Das wollten wir Ihnen nicht zumuten", hatte der Richter am Landgericht Göttingen in seiner Urteilsbegründung am 30. März 2022 das vergleichsweise geringe Strafmaß noch begründet. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und acht Monate wegen schwerer Nötigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung gefordert. In 21 Fällen war der Professor angeklagt worden.

Sexuelle Nötigung wird in neuem Prozess nicht mehr verhandelt

Die ehemalige Doktorandin war ebenfalls vor den BGH gezogen, um eine sexuelle Nötigung feststellen zu lassen. Zwar hatte das Landgericht Göttingen eine sexuelle Motivation festgestellt. Die Taten hätten aber nach dem alten Sexualstraftecht verurteilt werden müssen, weil sie schon länger zurücklagen. Da sah der Richter am Landgericht Göttingen keine Handhabe - ebenso wie nun der BGH.

