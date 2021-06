Digitaler Impfpass nicht sofort bei jedem Arzt erhältlich Stand: 11.06.2021 16:27 Uhr Viele niedergelassene Haus- und Fachärzte brauchen noch Zeit, bis sie digitale Impfnachweise ausstellen können. In manchen Praxen dauert es voraussichtlich bis Mitte Juli.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) sind die technischen Voraussetzungen nicht in allen Arztpraxen gegeben. Auch die genauen technischen Abläufe seien mitunter unklar, hieß es. In Niedersachsen sollen die ersten Praxen voraussichtlich am kommenden Mittwoch den digitalen Impfausweis ausstellen können. Das teilte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke, mit.

KVN bittet darum, auf Anrufe in Praxen zu verzichten

Ab Montag können sich geimpfte Menschen in Niedersachsen den Impfnachweis zunächst in ausgewählten Apotheken ausstellen lassen. Die KVN bat Patientinnen und Patienten darum, von Anfragen nach digitalen Impfzertifikaten in den Arztpraxen vorerst abzusehen. Sie verwies auf die Impfkampagne und den damit verbundenen Aufwand für Ärztinnen, Ärzte und ihre Teams. In vielen Praxen werde das Ausstellen der Impfzertifikate im Laufe der kommenden Wochen möglich sein, so die KV. Aber: "Weitere werden möglicherweise erst ab Mitte Juli ihren Patienten das Angebot unterbreiten können." Vollständig Geimpfte können sich einen QR-Code für den digitalen Pass zudem in rund 1.800 Apotheken in Niedersachsen ausstellen lassen.

