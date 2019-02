Stand: 15.02.2019 16:36 Uhr

Die letzte große Fahrt der Fregatte "Augsburg"

Nach fast fünf Monaten auf dem Mittelmeer ist am Freitag die Fregatte "Augsburg" in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt. Schiff und Mannschaft waren seit September 2018 Teil der europäischen Anti-Schleuser-Mission "Sophia", bis die Bundesregierung die Teilnahme bis auf Weiteres ausgesetzt hat. Es war der letzte Auslandseinsatz der "Augsburg". Die Fregatte wird Ende dieses Jahres nach fast 30 Jahren auf See außer Dienst gestellt.

Fregatte "Augsburg" zurück in Wilhemshaven 15.02.2019 15:15 Uhr Nach fünf Monaten auf dem Mittelmeer ist die Fregatte "Augsburg" in ihren Heimathafen zurückgekehrt. Damit endet der deutsche Anti-Schleuser-Einsatz im Rahmen der Operation "Sophia".







Für die "Wilde 13" ist 2019 endgültig Schluss

Ihre letzte große Fahrt absolvierte die "Wilde 13", wie das Schiff nach der Augsburger Puppenkiste von der mehr als 200-köpfigen Besatzung genannt wird, unter dem Kommando von Fregattenkapitän Mathias Rix. Im Sommer wird die "Augsburg" noch einmal für eine kurze Ausbildungsfahrt Richtung Nordsee auslaufen. Für Juni ist die 30-Jahr-Feier geplant, Ende des Jahres ist die Dienstzeit der Fregatte dann endgültig beendet.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 15.02.2019 | 17:00 Uhr