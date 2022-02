Deutsche Bahn investiert Milliardenbetrag im Nordwesten Stand: 28.02.2022 11:08 Uhr Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr in Niedersachsen und Bremen Gleise und Weichen erneuern und Bahnhöfe und Brücken modernisieren. Dafür stellt sie 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung.

Mit dem Geld sollen 190 Kilometer Gleise und 310 Weichen im Nordwesten erneuert werden. Außerdem seien Modernisierungsarbeiten an 60 Haltepunkten und sieben Brücken vorgesehen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Das Programm decke auch die Hauptbahnhöfe in Hannover, Braunschweig und Bremen ab. Noch bis April wird auf der Strecke Hamburg-Bremen-Osnabrück an Gleisen und Weichen gearbeitet. Von April bis Juni folgen dann Arbeiten zwischen Bremen und Wunstorf sowie zwischen Nienburg/Weser und Minden. In der zweiten Jahreshälfte werden zwischen Hamburg und Hannover sowie auf der Strecke Hannover-Hameln-Altenbeken Gleise, Weichen und Bahnsteige erneuert.

VIDEO: Bahnhof Holzminden: Erst später barrierefrei (19.12.2021) (3 Min)

Bahn stellt mehr Personal im Nordwesten ein

Für die Arbeiten benötigt das Unternehmen auch zusätzliches Personal. Nach Angaben der Bahn sollen allein in Niedersachsen und Bremen 440 Mitarbeiter für Instandhaltung und Infrastruktur eingestellt werden. Bundesweit investiert die Bahn 13,6 Milliarden Euro, um den Schienenverkehr zu verbessern. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hatte angekündigt, das Bahnfahren im Rahmen der Klimaschutzprogramme attraktiver machen zu wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.02.2022 | 12:00 Uhr