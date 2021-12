Das sind die beliebtesten Vornamen in Niedersachsen in 2021 Stand: 30.12.2021 09:12 Uhr Die beliebtesten Vornamen in Niedersachsen des Jahres 2021 waren "Ella" und "Finn". Das geht aus Recherchen des Vornamen-Forschers Knud Bielefeld hervor.

Der Geschmack der Eltern zwischen Harz und Nordsee unterscheidet sich damit etwas vom Rest der Republik. Bundesweit waren "Emilia" und "Matteo" am beliebtesten. "Matteo" landete in Niedersachsen auf Platz zwei, "Emilia" auf Platz drei hinter "Mia". Auch die Namen "Jonte", "Mattis", "Jette", "Lotte" und "Tilda" wurden in Niedersachsen in diesem Jahr häufig gewählt.

Genauere Statistik von der Gesellschaft für Deutsche Sprache

Für die Auswertung der beliebtesten Namen haben Forscher Bielefeld und sein Team stichprobenartig die Daten von Standesämtern und Babygalerien von Geburtskliniken ausgewertet. Bundesweit hat der Experte eigenen Angaben zufolge etwa 230.000 Geburtsmeldungen erfasst. Das entspricht etwa 30 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. Eine ähnliche Statistik - allerdings mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern - gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus. Die Veröffentlichung erfolgt allerdings erst mehrere Monate später.

