Coronavirus: Im Februar sollen Impfzentren starten Stand: 09.01.2021 17:00 Uhr Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) geht davon aus, dass die 50 Impfzentren im Land im kommenden Monat ihre Arbeit aufnehmen können.

"Im Februar planen wir, die Impfungen in den Impfzentren zu starten", sagte die Ministerin der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Sonnabend). Wenn Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen geimpft seien, werde man die über 80-Jährigen in den Blick nehmen, die nicht in Heimen wohnen, sagte Reimann. Auch Beschäftigte in Kliniken und im Gesundheitswesen sollen dann geimpft werden.

Noch kein konkretes Datum

Ein konkretes Start-Datum nannte Reimann allerdings nicht. Bereits am Freitag hatte das Gesundheitsministerium angekündigt, dass die Terminvergabe für die Impfungen in den Impfzentren des Landes nach Möglichkeit am 28. Januar beginnen soll, und zwar über eine Hotline und das Onlineportal. Aktuell sind mobile Impfteams landesweit im Einsatz, um Bewohner von Pflegeeinrichtungen zu impfen.

Post für alle Menschen über 80

Kommende Woche sollen zunächst alle Menschen ab 80 Jahren Post bekommen und so über das Impfen informiert werden. Am 28. Januar soll das Portal des beauftragten Dienstleisters freigeschaltet werden - erst ab dann können sich die Angeschriebenen selbst telefonisch oder digital zur Impfung anmelden. Das schreibt Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) in einem Brief an die Landtags-Abgeordneten von SPD und CDU, der dem NDR Niedersachsen vorliegt. Anschließend werden dann auch andere aus der ersten Impfgruppe dazu aufgerufen - etwa Mitarbeitende von Rettungsdiensten, Intensivstationen und Notaufnahmen.

Zusätzliche Impfdosen verfügbar

Am Freitag traf in Niedersachsen eine Lieferung von 63.375 weiteren Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer ein. In der kommenden Woche wird außerdem mit einer ersten Charge des Moderna-Impfstoffes gerechnet. Dabei gehe es um 6.000 Impfdosen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. In den folgenden Wochen sollen weitere, deutlich umfangreichere Lieferungen folgen. In Deutschland können mit dem vorhandenen Impfstoff von Biontech/Pfizer jetzt zudem mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat zugelassen, dass sechs statt bisher fünf Dosen aus einer Ampulle gezogen werden dürfen.

Landkreis Cloppenburg startet früher

Bis Ende Januar möchte der Landkreis Cloppenburg nicht warten: Dort will man bereits ab der kommenden Woche beginnen, alle Impfwilligen ab 80 - auch außerhalb von Heimen - gegen das Coronavirus zu impfen. In einer Art Pilotprojekt soll dazu in Lastrup das erste mobile Impfzentrum im Landkreis entstehen. Auf diese Weise soll älteren Menschen ein langer Weg ins nächstgelegene große Impfzentrum erspart werden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wird in Lastrup angestrebt, ab Sonnabend kommender Woche täglich rund 160 Menschen vor Ort zu impfen. Danach sollen anderen Kommunen folgen.

32.170 Niedersachsen bislang geimpft

Die mobilen Teams haben seit dem 27. Dezember in Niedersachsen laut dem Robert Koch-Institut (RKI) 32.170 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Insgesamt umfasst die erste Impfgruppe im Land rund 800.000 Menschen. Bezogen auf die Impfquote hat Niedersachsen mit einem Wert von 4,0 Impfungen pro 1.000 Einwohner mit Sachsen (3,8) und Thüringen (3,7) mittlerweile zwei andere Bundesländer hinter sich gelassen. Zu Wochenbeginn war Niedersachsen noch das Schlusslicht. Den mit Abstand höchsten Wert weist weiterhin Mecklenburg-Vorpommern mit 15,0 aus.

