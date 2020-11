Corona-Teil-Lockdown: Nachfrage nach Schuldenberatung steigt Stand: 12.11.2020 10:45 Uhr Der Teil-Lockdown zur Eindämmung der hohen Infektionszahlen trifft viele Menschen finanziell. Schuldnerberatungsstellen in Niedersachsen rechnen damit, dass sich schon bald viele Betroffene melden.

"Wir sind noch vor der zweiten Welle", sagte Rainer Borgstedt von der Schuldnerhilfe in Niedersachsen. Noch klingelten die Telefone zwar nicht pausenlos, aber es gebe bereits erste Anzeichen für einen erhöhten Beratungsbedarf. Matthias Wenzel von der Caritas Schuldnerberatung für die Stadt und Region Hannover geht davon aus, dass die Auswirkungen der corona-bedingten Einschränkungen in einigen Wirtschaftsbereichen erst im kommenden Jahr durchschlagen. Dann sieht er vor allem auf kleinere Betriebe aus der Gastronomie Schwierigkeiten zukommen. Derzeit versuchten viele noch, mit der momentanen Situation irgendwie zurechtzukommen.

Ziel der Schuldnerberatung: Privatinsolvenz abwenden

Die Situation sei auch deshalb schwierig, meint Berater Borgstedt, weil Schulden auch in Corona-Zeiten ein Tabuthema seien. Betroffene reagierten oft zu spät auf ihre Situation. Die soziale Schuldnerberatung soll nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums dabei helfen, eine Privatinsolvenz außergerichtlich abzuwenden und die wirtschaftliche Existenz der Betroffenen sowie ihrer Angehörigen zu sichern. Menschen, die sich von Überschuldung bedroht fühlen, rät das Ministerium, sich an eine der anerkannten Schuldnerberatungsstellen in ihrer Kommune zu wenden. Das Land Niedersachsen und der Sparkassenverband Niedersachsen stellen den Beratungsstellen gemeinsam jährlich rund 1,1 Millionen Euro zur Verfügung.

