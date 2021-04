Corona-Selbsttests: Diese Regeln gelten für Schulen Stand: 11.04.2021 17:06 Uhr Wegen der Corona-Pandemie gilt nach den Osterferien eine Testpflicht für alle Schüler und Schulbeschäftigten im Szenario B. Am Unterricht in der Schule dürfen nur die Negativgetesteten teilnehmen.

Aufgrund der vielfach überschrittenen Sieben-Tages-Inzidenz von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gilt in den niedersächsischen Kommunen die Selbsttestpflicht momentan nur für Schüler, die tatsächlich in den Schulen unterrichtet werden. Das betrifft derzeit nur die Abschlussklassen und die Grundschulen. Alle anderen Klassen werden ab der Inzidenzmarke 100 aus der Distanz unterrichtet. Die verpflichtenden Corona-Schnelltests werden kostenlos über die Schulen zur Verfügung gestellt und sollen zweimal wöchentlich morgens vor dem Präsenzunterricht gemacht werden. Die Eltern beziehungsweise volljährige Schüler bestätigen durch eine Unterschrift, dass das Ergebnis negativ war. Was sonst noch gilt - ein Überblick.