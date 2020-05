Stand: 16.05.2020 12:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Reihentests auf Schlachthöfen haben begonnen

In Niedersachsen haben die Tests sämtlicher Schlachthof-Mitarbeiter auf das neuartige Coronavirus begonnen. Angestrebt sei, in den nächsten Tagen alle am Schlachtbetrieb beteiligten Arbeiter zu kontrollieren, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums in Hannover. Bisher sind bei den bereits begonnenen Reihentests keine weiteren Infizierten ausgemacht worden. Der Hintergrund sind massenhafte Infektionen von Beschäftigten in Schlachthöfen anderer Bundesländer.

Videos 01:30 NDR Info Corona-Hotspot: Schlachthöfe NDR Info In einem Betrieb in Bad Bramstedt sind mehr als 100 Mitarbeiter infiziert. Sie leben dicht gedrängt in Sammelunterkünften. Die Fleischindustrie steht in der Kritik und war Thema im Landtag. Video (01:30 min)

Fokus auf Arbeiter im Schlachtbetrieb

Nach Angaben des Sozialministeriums arbeiten in den Schlachthöfen landesweit rund 10.000 Beschäftigte, wozu auch die Verwaltung und andere Tätigkeiten gehören. Der Fokus der Corona-Tests liegt auf den im Schlachtbetrieb eingesetzten Arbeitern, wobei es sich vielfach um Werkvertragsarbeiter aus Osteuropa handelt. Einige Landkreise hätten bereits mit den Tests begonnen, in anderen Kreisen seien die Behörden noch mit der Planung und Vorbereitung beschäftigt.

Bislang drei Infizierte entdeckt

Zuletzt war bekannt geworden, dass Subunternehmen die Werkvertragsarbeiter zwischen Standorten in verschiedenen Bundesländern hin- und herverlegt hatten. Niedersachsen hatte diese Praxis wegen der erhöhten Gefahr von Infektionen Anfang der Woche verboten. In Niedersachsen wurden bisher erst drei Infektionen bei Schlachthofbeschäftigten entdeckt.

