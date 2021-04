Corona: "Notbremse" schafft Spielräume für Niedersachsen Stand: 22.04.2021 21:51 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das neue Infektionsschutzgesetz unterschrieben. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, die Regeln seien "kein großer Wurf".

Bei Ausgangsbeschränkungen sei die verfassungsrechtliche Zulässigkeit fraglich, er sei "sehr gespannt" auf die Rechtsprechung. Für Niedersachsen bedeute das Gesetz sogar erhebliche Lockerungsmöglichkeiten. "Für mein Land unnötig, aber ich füge hinzu: auch unschädlich", kommentierte Weil die sogenannte Bundes-Notbremse. Sie tritt voraussichtlich am Sonnabend in Kraft und ist bis zum 30. Juni befristet.

Land stellt neue Landes-Verordnung vor

Vor dem Inkrafttreten der Bundes-Regeln stellt Niedersachsen am Freitag die überarbeitete Landes-Verordnung unter Berücksichtigung der Bundes-Regeln vor. Diese gilt bis zum 9. Mai. Unter anderem können vollständig geimpfte Bürgerinnen und Bürger unter bestimmten Umständen von der Quarantäne und Testpflicht befreit werden - solange sie sich nicht infiziert haben. Das Land stützt sich dabei auf eine Studie des Robert Koch-Instituts: Ihr zufolge ist das Risiko einer Virusübertragung durch vollständig geimpfte Menschen spätestens ab dem 15. Tag nach Erhalt der zweiten Impfdosis geringer als beim Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen Infizierten.

Schulen: Tonne kündigt Anpassungen zu Mitte Mai an

Für die Dauer der dann geltenden Landes-Verordnung wollen Ministerpräsident Weil und sein Kultusminister Grant Hendrik Tonne die Grenzwerte für die Szenarien in Schulen beibehalten. Heißt: Ab einem Inzidenzwert von 100 wechselt das Land in Szenario C. Laut den Bundes-Regeln gehen Schülerinnen und Schüler ab 100 in das Wechselmodell und erst ab 165 ins Homeschooling. Mitte Mai will Niedersachsen dieser Empfehlung folgen. Es werde zu Anpassungen kommen, sagte Tonne. Ein Datum wolle er nicht nennen. Zunächst müssten die Tests für Schüler und Lehrpersonal verlässlich funktionieren.

Am Wochenende wird durchgeimpft

Weitere Informationen Großes Impfwochenende mit zusätzlichen AstraZeneca-Dosen Etliche Landkreise vergeben Extra-Termine für über 70-Jährige. In Hildesheim wird eine Drive-in-Impfstelle eingerichtet. (20.04.2021) mehr

Derweil impft das Land gegen die weitere Ausbreitung des Virus' an. Inzwischen sind Bürgerinnen und Bürger, die älter als 60 Jahre als sind, sowie Menschen mit Vorerkrankungen impfberechtigt. Um die Menschen von den Wartelisten zu bekommen, plant Niedersachsen für Sonnabend und Sonntag einen Impf-Marathon - mit bis zu 70.000 Terminen. Das Chaos rund um den AstraZeneca-Impfstoff hat allerdings zu einem Vertrauensbruch geführt. Jeder Fünfte lehnt den Wirkstoff des britisch-schwedischen Unternehmens ab.

Modellprojekte durch "Bundes-Notbremse" weiter auf Eis

Weitere Informationen "Bundes-Notbremse": Modellkommunen müssen weiter warten Das neue Infektionsschutzgesetz lasse wenig Spielraum für Projekte, sagte Gesundheitsministerin Behrens im Landtag. (21.04.2021) mehr

Für das Projekt Modellkommunen sind die neuen Regeln aus Berlin schlecht. Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsminister Daniela Behrens (SPD) sagte am Mittwoch im Landtag, dass es bei den "Notbremse"-Regelungen für diese Idee keine Spielräume jenseits der 100er Inzidenz gebe. Das Land werde sich mit den Kommunen und ihren Spitzenverbänden besprechen, inwieweit das Projekt weiter verfolgt werden könne. "Wir haben weiterhin ein großes Interesse, Modellprojekte möglich zu machen", sagte Behrens.

Test-Angebote für Belegschaft: Firmen in der Pflicht

Weitere Informationen Ab sofort gilt: Ein Corona-Test pro Woche vom Arbeitgeber Ob die Mitarbeitenden die Antigen-Schnelltests nutzen, bleibt ihre Entscheidung. Ist das überhaupt sinnvoll? (20.04.2021) mehr

Seit dem 20. April müssen Unternehmen in Niedersachsen ihren Angestellten und Beschäftigten einmal in der Woche einen Corona-Test anbieten, falls diese nicht von zu Hause aus arbeiten können. Für die Belegschaft sind die Tests freiwillig. Wirtschaftsverbände hatten gegen die generelle Testpflicht in Unternehmen mobil gemacht und sich vehement gewehrt.

OVG weist Klagen gegen Testpflicht an Schulen ab

Weitere Informationen Gericht entscheidet: Testpflicht für Schüler ist rechtens Geklagt hatten drei Schüler aus dem Landkreis Harburg. Sie sahen unter anderem ihre körperliche Unversehrtheit verletzt. (20.04.2021) mehr

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat am Dienstag die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler bestätigt. Somit dürfen Schulen ungetesteten oder positiv getesteten Kindern und Jugendlichen den Unterrichtsbesuch verweigern. Drei Schüler aus dem Landkreis Harburg hatten gegen die Entscheidung des niedersächsischen Kultusministeriums geklagt. Sie hatten argumentiert, dass ein Rechtsanspruch auf Schule bestehe und dieser nicht von einem Testergebnis abhängig gemacht werden könne.

Land öffnet Impfkampagne für Feuerwehrleute

Vielerorts fordern Feuerwehrverbände und Einheiten, die Impfungen für die Rettungskräfte vorzuziehen. Man könne sich seine Einsätze nicht aussuchen und wisse nicht, was einen am Einsatzort erwarte, argumentieren sie. Dementsprechend seien Feuerwehrleute einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Das Land hatte bislang den Standpunkt vertreten, dass keine weiteren Berufsgruppen in eine andere Kategorie gezogen werden. Nun sollen Feuerwehrleute und Mitarbeitende der Kinder- und Jugendhilfe im Mai drankommen. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) kündigte in diesem Zusammenhang an, dass für Impfzentren und Arztpraxen im kommenden Monat rund 1,5 Millionen Dosen erwartet werden.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls in der Regel für 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: Abstand halten, Mundschutz tragen, regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 22.04.2021 | 18:00 Uhr