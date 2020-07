Corona: Niedersachsens neuer Alltag mit dem Virus

Stand: 28.07.2020 21:23 Uhr - Hallo Niedersachsen

Corona: Niedersachsens Weg durch die Krise

Den Schritt zurück in den Alltag geht Niedersachsen, wie es scheint, mit etwas mulmigem Gefühl. Von August an soll in Kindertagesstätten wieder der Regelbetrieb starten. Auflagen gibt es aber weiterhin - so sollen Eltern die Kita nur mit Maske betreten, nach Möglichkeit aber ganz draußen bleiben. Es ist ein Versuch, dem Kita-Alltag in Vor-Corona-Zeiten möglichst nahezukommen. Sollten die Infektionszahlen in Niedersachsen allerdings steigen, hat das Kultusministerium zwei alternative Szenarien erarbeitet - eines für einen eingeschränkten Kita-Betrieb und eines mit Notbetreuung.

Gefahr durch Rückkehrer aus dem Urlaub

Momentan geht die Sorge um, dass sich das Coronavirus wieder stärker verbreitet - nicht zuletzt durch Reiserückkehrer. Wer aus Corona-Risikogebieten zurückkehrt, muss sich bei seinem zuständigen Gesundheitsamt melden und sich in Quarantäne begeben - es sei denn, er oder sie kann einen negativen Corona-Test vorweisen. In Niedersachsen gibt es kostenlose Tests am Flughafen Münster-Osnabrück. Am Airport Hannover nimmt die Teststation am Mittwochabend die Arbeit auf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zudem angekündigt, aus den bislang freiwilligen bald verpflichtende Tests machen zu wollen.

Werden Schutzmaßnahmen nicht mehr ernst genommen?

Die Verantwortlichen auf den Ostfriesischen Inseln sind sich der Gefahr großer Menschenansammlungen offenbar bewusst. Die Besucherströme sollen per App gesteuert werden. Indes gab es auf Wangerooge innerhalb einer Woche rund 200 Verstöße gegen Corona-Regeln. Behörden mahnen, die Pandemie nicht als abgeschlossen zu betrachten und sich weiter an die Regeln zu halten. Stellenweise entsteht der Eindruck, dass Menschen es mit den Vorsichtsmaßnahmen weniger genau nehmen als noch vor einigen Monaten. So beklagt das Diakoniekrankenhaus in Rotenburg (Wümme), dass Besucher sich zunehmend nicht an die Vorgaben halten würden. Vor allem werde die Maskenpflicht missachtet. Es drohen Hausverbote.

Verpflichtende Tests in Fleischbetrieben

Unruhe haben auch weitere Corona-Fälle in fleischverarbeitenden Betrieben ausgelöst - zuletzt unter anderem in Schlachthöfen in Lohne (Landkreis Vechta), Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) und Garrel (Landkreis Cloppenburg). Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerium hat nun kurzerhand eine Testpflicht verfügt: Beschäftigte in Schlacht- und Zerlegebetrieben müssen mindestens alle zehn Tage auf das Virus getestet werden.

KVN schließt Testzentren

Zum Monatsende werden aber erst einmal alle 45 regionalen Corona-Testzentren in Niedersachsen geschlossen. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) und die Krankenkassen haben sich aufgrund des niedrigen Infektionsgeschehens auf diese Maßnahme geeinigt. Im Notfall könnten die Einrichtungen zügig wieder reaktiviert werden, hieß es.

Wirtschaft blickt pessimistisch auf das Jahr

Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen (IHKN) zeigt, dass rund die Hälfte der Unternehmen für den Rest des Jahres eine negative Entwicklung erwartet. Gastronomie und Tourismus seien besonders betroffen. Ungefähr jeder fünfte Betrieb erwartet nach Angaben der IHKN 2020 Umsatzeinbußen von mehr als einem Viertel, nur 16 Prozent halten eine Rückkehr zum Normalzustand noch in diesem Jahr für möglich. Derweil will das Land negative Folgen für Auszubildende und Ausbildungsbetriebe durch die Corona-Krise mit einem 18 Millionen Euro schweren Hilfsprogramm eindämmen.

Corona bedroht bis zu 60.000 Jobs

Der wirtschaftliche Einbruch durch die Corona-Pandemie gefährdet nach Einschätzung vieler Unternehmen bis zu 60.000 Jobs im Land - unter anderem bei Airbus und Lloyd, TUI und Sennheiser. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, die der Verband Niedersachsenmetall in Hannover vorstellte. "Wir erwarten, dass dieses Jahr etwa 30.000 Stellen verloren gehen", sagte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 22 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Wochenende jeweils von 10 bis 20 Uhr. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium, und würden bei Bedarf zu anderen Bereichen der Landesregierung vermittelt.

Fragen zu Corona nicht über den Notruf

Auf keinen Fall sollten Bürger bei Fragen zum Coronavirus die Notrufnummer 112 zu wählen, mahnen die Behörden. Diese sei ausschließlich für dringende Notfälle und dürfe nicht blockiert werden. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und leitet den Patienten an das zuständige Testzentrum weiter. Wird dort eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

