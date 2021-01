Corona: Niedersachsen lehnt Impfzwang für Pflegekräfte ab Stand: 12.01.2021 14:04 Uhr 54.170 Menschen haben in Niedersachsen eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Eine Debatte über einen Impfzwang für Pflegekräfte hält Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für schädlich.

Bayerns Landeschef Markus Söder (CSU) hatte diese Möglichkeit angesichts einer relativ niedrigen Impf-Bereitschaft von Pflegekräften ins Spiel gebracht. Das stößt in Niedersachsen auf Widerstand. Jetzt über einen Impfzwang zu räsonieren, löse eher Misstrauen aus als die Impfbereitschaft zu stärken, zitierte Regierungssprecherin Anke Pörksen auf der heutigen Pressekonferenz des Krisenstabs den niedersächsischen Ministerpräsidenten.

Bislang keine Nebenwirkungen in Niedersachsen bekannt

"Umso mehr Menschen ohne nennenswerte Nebenwirkungen den Impfstoff erhalten und damit gegen eine Corona-Infektion geschützt sind, desto größer wird nach meiner Überzeugung die Impfbereitschaft auch bei anderen werden", so Weil. Viele Menschen seien bereit, sich impfen zu lassen, immer mehr auch und gerade in den Alten- und Pflegeheimen. Nach Angaben der stellvertretenden Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, sind in Niedersachsen bislang keine Nebenwirkungen der Impfung bekannt.

Impfzentren ab 1. Februar im Einsatz

Ab dem 1. Februar soll die Immunisierung von Menschen, die älter als 80 Jahre sind und nicht in einem Alten- oder Pflegeheim wohnen, in den Impfzentren beginnen. Laut Schröder sollen entsprechende Einladungen an den genannten Personenkreis in der kommenden Woche verschickt werden. Ab dem 28. Januar sollen dann alle Berechtigten die Möglichkeit bekommen, sich telefonisch oder online einen Termin zu reservieren. Dies gelte auch für jene, die kein Schreiben erhalten, weil ihre Adressen nicht bekannt seien.

