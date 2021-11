Corona-Lage: Bundeswehr in Niedersachsen wieder im Einsatz Stand: 23.11.2021 06:49 Uhr Wegen der angespannten Corona-Lage ist in Niedersachsen wieder die Bundeswehr im Einsatz. Die Soldaten und Soldatinnen helfen den Behörden vor allem beim Nachverfolgen von Kontakten.

Das hat das Landeskommando dem NDR in Niedersachsen bestätigt. Die Soldaten sollen helfen, Infektionsketten zu durchbrechen - im Einsatz sind sie in den Landkreisen Celle, Schaumburg, Friesland und Uelzen, außerdem in Delmenhorst und Salzgitter. Im Landkreis Stade ist die Bundeswehr in einem Pflegeheim im Einsatz, um die Beschäftigten zu entlasten. Die Soldaten helfen zum Beispiel bei den Mahlzeiten, beim Bettenmachen und Vorlesen. Außerdem gehen sie mit den Heimbewohnern spazieren.

Zahlreiche Bundeswehrangehörige helfen

Im Moment sind mit rund 50 Bundeswehrkräften noch verhältnismäßig wenige Helfer im Corona-Einsatz. Man merke aber, dass es jetzt wieder Fahrt aufnimmt, sagte die Sprecherin des Bundeswehr-Landeskommandos, Jasmin Henning. In Spitzenzeiten halfen in Niedersachsen bis zu 1.200 Männer und Frauen. Im Bereich des gesamten Führungsstabs West waren im Februar etwa 4.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Zum Führungsstab West gehören Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen-Anhalt.

