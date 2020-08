Stand: 31.08.2020 19:53 Uhr - Hallo Niedersachsen

Corona: Eine Schule zu, einige Jahrgänge daheim

Seit Donnerstag läuft der Unterricht im "eingeschränkten Regelbetrieb", also in voller Klassenstärke, in festen Lerngruppen und ohne Maskenpflicht im Unterricht. Letztere Entscheidung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat vielfach zu Kritik geführt - und zu der Besorgnis, dass Schulen zu neuen Hotspots werden könnten. Bisher gibt es eine Schulschließung: Die Haupt- und Realschule Bremervörde ist wegen einer bestätigten Corona-Infektion im Lehrerkollegium Montag und Dienstag geschlossen.

Schulschließungen sind bislang Einzelfälle Niedersachsen 18.00 - 31.08.2020 18:00 Uhr Autor/in: Hildebrand Eine Schule in Bremervörde ist dicht, einzelne Jahrgänge lernen daheim. Dennoch läuft der Schulstart insgesamt besser als erwartet, sagt Torben Hildebrandt aus der NDR Niedersachsen Landespolitik.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hier gibt es Corona-bedingte Einschränkungen

IGS Wedemark (Region Hannover): Ein bestätigter Corona-Fall in der Schülerschaft; eine Lerngruppe ohne Präsenzunterricht;

(Region Hannover): Ein bestätigter Corona-Fall in der Schülerschaft; eine Lerngruppe ohne Präsenzunterricht; OBS Hohenkirchen (Landkreis Friesland): Ein Verdachtsfall in der Schülerschaft; eine Lerngruppe ohne Präsenzunterricht;

(Landkreis Friesland): Ein Verdachtsfall in der Schülerschaft; eine Lerngruppe ohne Präsenzunterricht; Georg-Büchner-Gymnasium Seelze (Region Hannover): Ein bestätigter Corona-Fall in der Schülerschaft, eine Lerngruppe ohne Präsenzunterricht;

Seelze (Region Hannover): Ein bestätigter Corona-Fall in der Schülerschaft, eine Lerngruppe ohne Präsenzunterricht; OBS Elisa Kauffeld Jever (Landkreis Friesland): Ein bestätigter Corona-Fall in der Schülerschaft; eine Lerngruppe ohne Präsenzunterricht;

Jever (Landkreis Friesland): Ein bestätigter Corona-Fall in der Schülerschaft; eine Lerngruppe ohne Präsenzunterricht; IGS Wilhelmshaven : Verdachtsfälle in der Schülerschaft; Jahrgänge 11-13 voraussichtlich Montag und Dienstag ohne Präsenzunterricht;

: Verdachtsfälle in der Schülerschaft; Jahrgänge 11-13 voraussichtlich Montag und Dienstag ohne Präsenzunterricht; Gymnasium Mellendorf (Region Hannover): Zwei bestätigte Corona-Fälle in der Schülerschaft, eine Lerngruppe ohne Präsenzunterricht;

(Region Hannover): Zwei bestätigte Corona-Fälle in der Schülerschaft, eine Lerngruppe ohne Präsenzunterricht; Gymnasium Schöningen Anna Sophianeum (Landkreis Helmstedt): Verdachtsfälle in der Schülerschaft und im Kollegium; Jahrgang 11 ohne Präsenzunterricht.

Schulschließungen sind einkalkuliert

Mit Blick auf diese Entwicklung spricht die Landesschulbehörde laut NDR 1 Niedersachsen von Einzelfällen. Dass es wegen Verdachtsfällen oder gar Infektionen zu tageweisen Schulschließungen kommen wird, das hatte das Kultusministerium schon vor dem Schulstart einkalkuliert.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 31.08.2020 | 19:30 Uhr