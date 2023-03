Bombenentschärfung in Göttingen beeinträchtigt Bahn-Fernverkehr Stand: 22.03.2023 14:13 Uhr In Göttingen sind Bombenentschärfungen für das kommenden Wochenende angekündigt. Im Nahverkehr im Raum Göttingen kommt es zu Einschränkungen, ebenso im Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Der Hauptbahnhof in Göttingen werde voraussichtlich ab 6 Uhr am Samstagmorgen nicht mehr angefahren, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Auch das Bahnhofsgebäude sollten Fahrgäste dann meiden. Bis zum Betriebsschluss in der Nacht zu Sonntag sollen die Einschränkungen bestehen bleiben. Zahlreiche ICE würden nur auf Teilstrecken fahren oder sogar ganz entfallen. Fahrgäste, die das Ziel Göttingen haben, sollen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen nutzen können, die am Albaniplatz östlich der Innenstadt halten.

Fahrten dauern zwei Stunden länger

Einige frühe ICE-Züge in den Morgenstunden werden laut der Bahn zwar regulär fahren, allerdings nicht in Göttingen halten. Bei Verbindungen von Hamburg nach Süddeutschland sowie in die Gegenrichtung verlängere sich die Fahrt wegen der Umleitung zwischen Hannover und Kassel-Wilhelmshöhe um etwa zwei Stunden, teilte die Bahn weiter mit. Eine Teilstrecke nach Kiel werde nicht bedient. Auch im Nahverkehr im Raum Göttingen kommt es zu Einschränkungen, weswegen hier ebenfalls ein Schienenersatzverkehr geplant ist.

