Ostern: Bischof ruft Gemeinden zu Präsenzgottesdiensten auf Stand: 25.03.2021 17:09 Uhr Der katholische Bischof Heiner Wilmer bittet die Kirchengemeinden in seinem Bistum Hildesheim, zu Ostern Gottesdienste mit Besucherinnen und Besuchern zu feiern.

Das sagte er nach Gesprächen der katholischen und evangelischen Bischöfe in Niedersachsen. Laut Wilmer sollen die Gottesdienste zudem digital übertragen werden, wenn es technisch möglich ist. Die geltenden Hygienevorschriften müssten eingehalten werden und die Gottesdienste sollten nicht länger als eine Stunde dauern, so Wilmer weiter. Die letzte Entscheidung darüber, ob Gottesdienste etwa wegen hoher Inzidenzwerte abgesagt werden, liege jedoch bei den einzelnen Kirchengemeinden.

Nur wenige Menschen in der Kirche

Ein Bistumssprecher betonte, die Bitte des Bischofs sei nicht als Aufruf zu verstehen, die Corona-Regeln zu unterlaufen. In den Hildesheimer Dom etwa passten 800 Menschen, aktuell dürften aber nur maximal 80 gleichzeitig die Kirche besuchen. Die Evangelische Kirche in Deutschland lässt ebenfalls ihre einzelnen Gemeinden über Präsenzgottesdienste entscheiden. Zudem gibt es auch Online-Angebote. So sollen die Gottesdienste am Karfreitag und Ostersonntag aus dem Braunschweiger Dom live bei YouTube übertragen werden.

Appell von Bund und Ländern zurückgezogen

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten in der Nacht zum Dienstag beschlossen, die Kirchen zu bitten, Gottesdienste an Ostern nur virtuell zu feiern. Bei vielen Katholiken und Protestanten war das auf Widerstand gestoßen. Mit der Abkehr von der geplanten "Osterruhe" ist nun aber auch dieser Appell vom Tisch. Das Bundespresseamt veröffentlichte am Donnerstag einen geänderten Beschluss, in dem der gesamte Abschnitt zu schärferen Einschränkungen über die Ostertage gestrichen wurde. Die beiden großen Kirchen in Niedersachsen hatten bereits in einem gemeinsamen Brief erklärt, trotzdem Ostergottesdienste mit Besuchenden feiern zu wollen.

