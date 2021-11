Bis zu 45 Corona-Patienten sollen in den Norden kommen Stand: 30.11.2021 21:04 Uhr Bis zu 45 weitere Corona-Patienten sollen laut Niedersachsens Innenminister Pistorius in den kommenden Tagen nach Norddeutschland verlegt werden. Niedersachsen ist Koordinator für das Kleeblatt Nord.

Die Aufnahme der weiteren Patienten in norddeutschen Krankenhäusern ist notwendig, weil die Gesundheitssysteme mehrerer Bundesländer wegen der Corona-Lage überlastet sind und Menschen dort nicht mehr oder nur noch begrenzt aufgenommen werden können. Aus welchen Bundesländern diese Menschen kommen, war zunächst nicht bekannt.

Videos 1 Min Coronapatientin aus Thüringen nach Hildesheim verlegt Die Frau soll im St. Bernward Krankenhaus medizinisch behandelt werden, um Intensivstationen in Thüringen zu entlasten. (26.11.2021) 1 Min

Niedersachsen hat 18 Corona-Patienten aufgenommen

Laut Innenminister Boris Pistorius (SPD) haben Krankenhäuser im Norden bislang insgesamt 36 Patientinnen und Patienten aufgenommen. Davon seien 18 Personen nach Niedersachsen gekommen und die andere Hälfte in andere norddeutsche Bundesländer. Von den verlegten Patienten kamen 26 aus dem sogenannten Kleeblatt Ost und zehn aus dem Kleeblatt Süd. Niedersachsen bildet gemeinsam mit Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern das Kleeblatt Nord.

Weitere Informationen Corona: Land kündigt die nächsten Schritte an Für die kommende Woche ist eine Sondersitzung des Landtags geplant. Dann geht es um Bußgelder und die nächste Warnstufe mehr

Kliniken müssen Reserven freihalten

Wegen der dramatischen Corona-Lage im Süden und Osten Deutschlands sollen Kliniken in Niedersachsen planbare Operationen verschieben, um weitere Behandlungskapazitäten für Corona-Patienten in Reserve zu halten. Diese Regelung werde Teil der neuen Corona-Verordnung, die am Mittwoch in Kraft tritt, kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover an.

Keine Besucher in einigen Krankenhäusern erlaubt

Viele Krankenhäuser reagierten unterdessen selbst auf die verschärfte Situation und verhängten Besuchsverbote. Dies betrifft alle Krankenhäuser der Stadt und Region Hannover einschließlich der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Auch in Braunschweig haben die Kliniken Besuchsverbote verhängt oder angekündigt. Für das Städtische Klinikum gelte dies ebenfalls mit nur einigen Ausnahmen etwa bei Geburten, sagte Kliniksprecherin Thu Trang Tran.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.11.2021 | 16:00 Uhr