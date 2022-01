Behrens: Kein Lohnausgleich für Nicht-Geboosterte in Quarantäne Stand: 28.01.2022 10:37 Uhr Wer in Quarantäne muss und keine Auffrischungsimpfung hat, erhält künftig möglicherweise keinen Lohnausgleich mehr. Das deutete Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens an.

Die SPD-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ), dass sie für eine entsprechende Regelung eintreten wolle und hierzu einen Austausch in der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) angeregt habe. "Mir persönlich schwebt da der 1. März als Stichtag vor", sagte Behrens demnach. Sie betonte, dass Kontaktpersonen mit einer sogenannten Booster-Impfung eine Quarantäne vermeiden könnten. "In jedem Dorf bekommen Sie relativ schnell einen Impftermin. Vor diesem Hintergrund können wir es den Steuerzahlern, der Allgemeinheit also, aus meiner Sicht nicht länger zumuten, Zahlungen für Kontaktpersonen in Quarantäne zu schultern, obwohl diese mit einer Booster-Impfung hätten vermieden werden können", sagte die Politikerin der Zeitung.

Behrens: "Brauchen keine Frühjahrs- und Sommerruhe"

Unabhängig vom Impfstatus solle aber weiterhin eine Lohnfortzahlung erhalten, wer an Covid-19 erkranke. Außerdem stellte Behrens Lockerungen der Corona-Regeln ab März in Aussicht. Derzeit gilt in Niedersachsen eine sogenannte Winterruhe mit Einschränkungen im privaten sowie im Freizeit- und Kulturbereich. "Eine Frühjahrs- und Sommerruhe werden wir aber meines Erachtens nicht brauchen", meinte Behrens. Gerade bei den privaten Kontakten könne im März wieder mehr zugelassen werden. "Ich glaube auch, dass dann wieder größere Veranstaltungen im Kulturbereich vertretbar sind, und auch bei Konzerten und in der Gastronomie werden wir dann allmählich wieder mehr möglich machen können."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.01.2022 | 12:00 Uhr