Auch viele Geflüchtete sehen Corona-Impfung skeptisch Stand: 11.05.2021 14:59 Uhr In Niedersachsens Erstaufnahmeeinrichtungen wollen sich derzeit nur 20 Prozent der Bewohner gegen Corona impfen lassen. Weil sie in Sammelunterkünften leben, gehören sie zur Priorisierungsgruppe zwei.

Die Geflüchteten begründen ihre ablehnende Haltung häufig damit, dass sie in ihrem Umfeld keine schweren Fälle erlebten, sagte die Sprecherin der Landesaufnahmebehörde (LAB), Hannah Hintze. Ein weiteres Argument sei mangelndes Vertrauen in die Impfstoffe. Auch aus den anderen Bundesländern sei ein ähnlicher Tenor zu hören, sagte Hintze. "Deshalb werden wir jetzt massiv mit einer Werbekampagne in die Häuser gehen."

Geflüchteten wird Impfung bei Erstuntersuchung angeboten

Demnach sollen Sozialarbeiter, Dolmetscher und Beteiligungsgremien der Bewohner die Menschen gezielt ansprechen und Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen verteilen. Im Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel-Oerbke (Heidekreis) wird Neuankommenden seit Dienstag die Corona-Impfung bereits bei der Erstuntersuchung angeboten. "Wir hoffen auf die guten Erfahrungen mit der Dreifachimpfung gegen Masern, Röteln und Mumps, die in der Vergangenheit zu 95 Prozent im Rahmen der Erstuntersuchung angenommen wurde", sagte LAB-Sprecherin Hintze. In Oerbke werde erstmals der Impfstoff von Johnson und Johnson verwendet, von dem nur eine Dosis notwendig ist. Bislang sei das Vakzin des Herstellers Biontech verimpft worden, das zweimal verabreicht werden muss.

