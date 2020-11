Althusmann hofft auf zügige Auszahlung von November-Hilfen Stand: 10.11.2020 08:42 Uhr Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann (CDU) ist "vorsichtig optimistisch", dass Betriebe diesen Monat die November-Hilfen wegen des Teil-Lockdowns bekommen. Bund und Länder ringen um Details.

Die Betriebe können mit einer Gesamtsumme zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro rechnen, sagte Bernd Althusmann zu NDR 1 Niedersachsen. Der stellvertretende Ministerpräsident spricht sich dafür aus, Abschläge an die betroffenen Firmen zu zahlen und das Hilfsprogramm so zu gestalten, dass die November-Hilfen wenig mit anderen Corona-Geldern verrechnet werden müssen. Es müsse möglichst viel auf den Konten der Firmen ankommen, damit Hotels, Restaurants, Kinos und Fitnessstudios nicht in die Pleite rutschen. Es gehe darum, dass die Betroffenen "den November und die Folgemonate überstehen", so Althusmann weiter.

Was passiert mit indirekt betroffenen Firmen?

Bund und Länder beraten gerade auch darüber, wie sie mit Unternehmen umgehen, die indirekt vom Teil-Lockdown betroffen sind. Dabei geht es um Betriebe, die zwar selbst nicht schließen mussten, denen aber als Kettenreaktion die Einnahmen wegbrechen. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga erklärte für seine Branche, dass jedem sechsten Betrieb bereits im November die Pleite droht, sollten die Hilfen nicht ankommen.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 10.11.2020 | 08:00 Uhr