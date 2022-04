NDR Info im Dialog: Spannender Austausch auf Augenhöhe Stand: 30.03.2022 17:55 Uhr Wie stellen wir uns als Sender dem Klimawandel? Ist unser Programm vielfältig genug? Was halten Sie vom Genderstern? Sie haben uns Ihre Meinung gesagt.

Die ersten spannenden Panels der NDR Info Dialogwoche liegen hinter uns. Darin haben die Macherinnen und Macher mehr über Ihre Wünsche und Erwartungen erfahren.

Rückblick über bereits stattgefundene Diskussionsrunden:

In zahlreichen Video-Konferenzen zu verschiedenen Themen haben wir Ihnen Einblicke in unsere Arbeitsweisen, unsere täglichen Herausforderungen und die Diskussionen in unserer Redaktion gegeben. Sie haben sich Zeit genommen für ein ausführliches Feedback und einen kritischen Austausch.

NDR Info im Dialog läuft noch bis zum 2. April mit folgenden Themen:

Freitag, 1. April, 18.00-19.30 Uhr

Der Krieg in der Ukraine: Vor welchen Herausforderungen stehen unsere Journalistinnen und Journalisten?

Andreas Cichowicz (NDR Chefredakteur und "Weltspiegel"-Moderator), Andreas Flocken (Experte für Sicherheitspolitik und Host des NDR Info Podcasts "Streitkräfte und Strategien") und Bernd Musch-Borowska (Redakteur, derzeit als Krisenreporter für die ARD in der Ukraine)

Moderation: Susanne Stichler

Samstag, 2. April, 12.00-13.30 Uhr

Der NDR auf Facebook, Twitter, Instagram: Muss das sein?

mit Niels Rasmussen (Leiter Programmgruppe Digitale Angebote im NDR), Jasmin Klofta (Strategie & Entwicklung nonlineare Formate) und Wolf-Hendrik Müllenberg (Redakteur)

Moderation: Birgit Langhammer

