Der Klebefrieden von Hannover - Erpressung oder Vorbild?

Im Streit um die Straßenblockaden der Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hat Hannover einem Kompromiss zugestimmt. Aber darf eine Stadtverwaltung den Forderungen einer Lobbygruppe nachgeben um den städtischen Frieden zu erhalten? Oder provoziert sie damit Proteste anderer Gruppen? Was meinen Sie?

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat sich vor kurzem mit den Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" auf ein Ende der Straßenblockaden geeinigt. Dafür unterstützt die Stadt die Ziele der Klimaaktivisten. Onay schickte einen entsprechenden Brief an die Bundestagsfraktionen in dem er schrieb, dass er die Forderungen der Gruppe "Letzte Generation" nach einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen und nach einem günstigen Nahverkehrsticket teile.

Oberbürgermeister von Hannover verteidigt Kompromiss

Die CDU in Hannover kritisierte Onay für diesen Kompromiss: Es entstehe der Eindruck, dass die Aktivisten die Stadt nur möglichst oft in Geiselhaft nehmen müssten, um das zu bekommen, was sie wollen. Onay dagegen verteidigte die Einigung mit dem Argument, die Klebeproteste hätten für Kontroversen in der Stadt gesorgt und seien dem Klimaschutz nicht dienlich. Wie weit darf eine demokratisch gewählte Stadtverwaltung dem Druck einzelner Gruppen nachgeben? Und: Ist der Kompromiss ein Indiz dafür, dass die Klimaaktivisten ihren Biss verlieren?

NDR Info Moderatorin Jessica Chmura begrüßt als Gäste:

Dr. Wolfgang Kraushaar

Politikwissenschaftler, Historiker der deutschen Protestbewegung

Solvig Schinköthe

Sprecherin der Umweltschutzorganisation "Letzte Generation"