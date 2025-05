Defekt an Solarmodul? Hoher Schaden bei Hausbrand in Dobbin-Linstow Stand: 10.05.2025 07:20 Uhr In Dobbin-Linstow ist das Dach eines Ferienhauses in Brand geraten. Das Feuer hat erheblichen Schaden verursacht. Brandermittler vermuten einen technischen Defekt an den Solarmodulen als Ursache.

Am Freitagnachmittag mussten die Freiwilligen Feuerwehr rund um den Ort Dobbin-Linstow (Landkreis Rostock) wegen eines Brandes ausrücken. Der gesamte Dachstuhl eines Ferienhauses hatte Feuer gefangen. Bis zu 67 Feuerwehrleute aus Dobbin-Linstow, Charlottenthal, Krakow am See, Kuchelmiß, Koppelow, Langhagen, Malchow und Nossentiner-Hütte waren rund vier Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Technischer Defekt als Brandursache vermutet

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Menschen im Haus. Es ist laut Polizei vorerst unbewohnbar. Ein technischer Defekt an den Solarmodulen auf dem Dach könnte nach ersten Ermittlungen den Brand verursacht haben. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 400.000 Euro.

