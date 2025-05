Viel los am Wochenende in Hamburg - Polizei im Großeinsatz Stand: 10.05.2025 09:20 Uhr Dieses Wochenende in Hamburg hat es in sich - und das liegt nicht nur am Hafengeburtstag. Eine ganze Reihe von Großereignissen sorgt für volle Straßen und viele Besucherinnen und Besucher.

Wer sich im Getümmel wohl fühlt, kommt an diesem Wochenende voll auf seine Kosten: Mehr als eine Million Menschen werden zum Hafengeburtstag erwartet. Für das Hafenfest sind viele Straßen gesperrt.

HSV könnte in Heimspiel Aufstieg sichern

Außerdem könnte eine große Aufstiegsparty gefeiert werden - vorausgesetzt, der HSV gewinnt am Samstagabend sein Heimspiel ab 20.30 Uhr im Volksparkstadion gegen den Vorletzten Ulm. Dann wird es sicherlich auch eine lange Nacht auf dem Kiez. Die Polizei hat sich entsprechend aufgestellt.

Tausende Fans bei Roland Kaiser

Kurz vor dem HSV-Spiel startet gleich nebenan um 19.30 Uhr ein Konzert von Roland Kaiser in der Barclays Arena, zu dem ebenfalls Tausende Fans erwartet werden. Bereits am Freitagabend war der Schlagersänger in der Hamburger Arena aufgetreten.

Fahrrad-Demo am Sonnabend

Das ist aber noch nicht alles: Am Sonnabend ab 14.15 Uhr wollen rund 500 Kinder mit ihren Eltern von den Messehallen aus durch die Stadt radeln. Eine Fahrrad-Demo für sichere Radwege für Kinder. Die Aktion endet gegen 15 Uhr in Hammerbrook beim kostenlosen Stadtnatur-Festival "Asphaltsprenger", wo es viel Live-Musik und Angebote für Kinder gibt.

Demo gegen AfD am Sonntag

Am Sonntag ruft das "Hamburger Bündnis gegen Rechts" zu einer Demo auf. Sie ist Teil einer deutschlandweiten Aktion. Hintergrund ist der Rechtsstreit um die Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextremistisch". Angemeldet sind laut Polizei 1.000 Menschen. Die Demo startet um 14 Uhr auf St. Pauli am Beatles-Platz an der Reeperbahn und führt zum Millerntorplatz, wo eine Zwischenkundgebung stattfindet. Von da aus geht es weiter in Richtung Holstenwall, über den Gänsemarkt und Jungfernstieg. Am Rathausmarkt endet die Demonstration um 17 Uhr mit einer Abschlusskundgebung.

Bereitschaftspolizei und Alarmabteilung mobilisiert

Angesichts der vielen Ereignisse setzt die Polizei am Wochenende ein "großes Kräfteaufgebot" ein, wie ein Sprecher im Vorfeld sagte. Um alle Veranstaltungen absichern zu können, sind auch die Hamburger Bereitschaftspolizei und Teile der sogenannten Alarmabteilung im Einsatz.

