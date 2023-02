Aus für den Verbrenner - wie meistern wir die Auto-Wende?

Ab 2035 dürfen in der EU nur emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Vieles muss nun richtig Fahrt aufnehmen: Die E-Auto-Produktion, der Ausbau der Ladeinfrastruktur - und die Änderung in den Gewohnheiten und Vorlieben vieler Autofahrerinnen und Autofahrer. Wie gelingt das? Und was muss passieren, damit E-Mobilität eine erfolgreiche und wirklich emissionsfreie Zukunft hat?

Wie gut ist die Industrie auf das Verbrenner-Aus vorbereitet?

Die Tage des Benziners und des Diesels scheinen gezählt zu sein. Bis zum faktischen Aus für neue Verbrennungsmotoren sind es zwölf Jahre, aber sowohl für Autofahrer*innen wie Autobauer dürften der Antrieb immer weniger als lohnende Investition gelten. Wie gut ist die Industrie - vom VW-Konzern über Opel und Mercedes bis hin zur Zulieferindustrie - darauf vorbereitet? Im vergangenen Jahr hatten batteriegetriebene Fahrzeuge einen Anteil von zwölf Prozent bei den Neuzulassungen in der EU. Wie viel Steigerung ist wie schnell möglich; wo liegen die größten Herausforderungen?

Kritiker der Entscheidung, wie etwa Europa-Abgeordnete von CDU und CSU, hätten sich nach eigener Aussage "mehr Technologieoffenheit gewünscht"; mit alternativen Kraftstoffen könnte auch der Verbrennungsmotor klimafreundlich fahren. Ist mit dem Ausschluss von E-Fuels nun eine Chance vertan - oder mehr Planungssicherheit hergestellt?

Klimaziele im Verkehr: Was ist der entscheidende Hebel?

Bis zum Verbrenner-Aus im Jahr 2035 sollen die CO2-Emissionen von neuen Pkw in Zwischenschritten verringert werden. Zum Unmut der Autobauer: Volkswagen-Chef Oliver Blume etwa kritisiert die geplante Verschärfung für die Abgasnorm Euro 7 bis 2025. Mit Blick auf den Klimaschutz müsse man fragen, so Blume, "warum noch hohe Summen in den Verbrenner investiert werden sollen, obwohl die Technologie ausläuft". Ist die beschlossene europäische "Auto-Wende" in dieser Form also konsequent und ausreichend?

Was muss zuerst passieren, damit ein E-Auto auch ein möglichst klimaschonendes Fahrzeug ist? Und wird der gigantische industrielle Umbau von allen gleichermaßen getragen - Wirtschaft, Politik und Verbraucherinnen und Verbraucher?

Redezeit-Moderator Andreas Kuhnt begrüßt als Gäste:

Dr. Philine Gaffron

Verkehrsexpertin, forscht und lehrt Nachhaltige, urbane Mobilität, Technische Hochschule Hamburg

Jens Gieseke

Verkehrspolitiker der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament

Christian Hieff

Pressesprecher ADCA Hansa e.V.