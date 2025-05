Verein Oberalster: Finanzierung für Vereinshaus steht offenbar Stand: 03.05.2025 06:36 Uhr Vor über drei Jahren brannte das Vereinshaus des Wassersportvereins Oberalster direkt am Alsterwanderweg in Hamburg-Klein Borstel ab. Bootshaus und Vereinsräume wurden komplett zerstört. Rund 3,3 Millionen Euro kostet der Wiederaufbau wohl, nun steht offenbar die Finanzierung.

Vor einer Rasenfläche stehen Ersatzcontainer. In denen können sich die Vereinsmitglieder umziehen oder duschen - eine Übergangslösung. Das Vereinshaus des traditionsreichen Wassersportvereins soll neu gebaut werden. Die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen wollen nun die fehlenden 500.000 Euro aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 bereitstellen. Über den gemeinsamen Antrag entscheidet die Hamburgische Bürgerschaft in ihrer Sitzung am Mittwoch.

Mittel zum Wiederaufbau aus verschiedenen Quellen

"Damit geben wir dem Verein die finanzielle Sicherheit, die es braucht, um nach dem verheerenden Brand neu durchzustarten", sagt die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Juliane Timmermann. Weitere Mittel sollen von der Hamburger Feuerkasse, dem bezirklichen Quartiersfonds sowie von der Finanzbehörde kommen.

Baubeginn zwischen Herbst und Anfang 2026

"Frühestens im Herbst und spätestens Anfang kommenden Jahres könnte mit dem Neubau begonnen werden", freut sich Sven Güthlein, der Vorsitzende des Vereins. Er rechnet damit, dass er bald die Baugenehmigung erhalten wird.

