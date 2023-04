Friedensappell für die Ukraine - realitätsfern oder überfällig?

Jetzt live Video-Livestream: Ist ein Friedensappell für die Ukraine realitätsfern?

Der Aufruf mit dem Titel "Frieden schaffen!" sorgt in diesen Tagen für Diskussionen. Vor allem ehemalige SPD-Spitzenkräfte fordern darin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, sich um Vermittler für einen Waffenstillstand zu bemühen. Sind die diplomatischen Bemühungen bisher ausreichend?

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular .

. Erleben Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio .

oder im . Rufen Sie an: am Sendetag ab 19.30 Uhr kostenfrei unter (08000) 44 17 77.

Appell: Töten beenden - alle Friedensmöglichkeiten ausloten

"Frieden schaffen! Waffenstillstand und gemeinsame Sicherheit jetzt!" - so der Titel des jüngsten Appells für mehr diplomatische Bemühungen im Ukraine-Krieg. Initiiert wurde er von Historiker Peter Brandt, einem Sohn des ehemaligen Kanzlers Willy Brandt (SPD), zusammen mit dem früheren Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann. Sie rufen Kanzler Scholz auf, Länder wie Brasilien, China, Indien und Indonesien für eine Vermittlung zu gewinnen, um schnell einen Waffenstillstand zu erreichen. Die Begründung: "Das wäre ein notwendiger Schritt, um das Töten zu beenden und Friedensmöglichkeiten auszuloten." Unterzeichnet haben vor allem auch ehemalige hochrangige SPD-Politiker - etwa der Ex-Bremer Bürgermeister Carsten Sieling, der Ex-EU-Kommissar Günter Verheugen sowie der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Könnte der Aufruf die Bundesregierung zu einer Kursänderung anregen?

AUDIO: Friedens-Appell an den Bundeskanzler (4 Min) Friedens-Appell an den Bundeskanzler (4 Min)

Kritik reicht von "Zynismus" bis "politische Romantik"

Der Appell argumentiere nicht gegen Waffenlieferungen, so der Initiator Brandt. Vielmehr müssten aber auch von allen Staaten Versuche für eine Konfliktlösung ausgehen. Viele Politik- und Militärexperten sehen in dem Text jedoch Widersprüche und unrealistische Forderungen. Politikwissenschaftler Herfried Münkler etwa spricht von "politischer Romantik". Allen voran Vertreter und Vertreterinnen der Ukraine sehen in der Friedensinitiative eine Verhöhnung der Opfer der russischen Aggression.

Klar ist, dass der Appell die Frage aufwirft, die die deutsche Bevölkerung seit Kriegsbeginn laut vieler Umfragen spaltet: Gibt es aktuell ausreichend diplomatische Bemühungen? Wie realistisch sind die nun aufgezeigten Optionen? Könnten sie den Kriegsverlauf beeinflussen?

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt unter anderem als Gäste:

Wolfgang Thierse

ehemaliger Bundestagspräsident, Mitunterzeichner des SPD-Friedensappells

Anna Engelke

NDR Politikredakteurin, Podcast Host "Streitkräfte und Strategien"

Dr. Janis Kluge

Russlandexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)