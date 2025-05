Koalitionsvertrag im Bezirk Hamburg-Nord unterschrieben

Stand: 01.05.2025 12:33 Uhr

Rot-schwarz-gelb: Im Bezirk Hamburg-Nord steht das Bündnis von SPD, CDU und FDP. Die drei Parteien haben ihren Koalitionsvertrag am Donnerstag in der Zinnschmelze am Bahnhof Barmbek unterschrieben.