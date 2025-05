Nach Vorfall auf Reeperbahn: Anklage gegen Rapper Gzuz erhoben Stand: 01.05.2025 07:50 Uhr Der Hamburger Rapper Gzuz hat schon mehrfach vor Gericht gestanden und auch schon einige Zeit im Gefängnis verbracht. Jetzt droht ihm nach einem Vorfall auf der Reeperbahn ein neuer Prozess.

Die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass sie gegen Gzuz Anklage erhoben hat. Die Vorwürfe: ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung. Die Anklage wurde Gzuz laut der Staatsanwaltschaft auch schon zugestellt. Jetzt muss das Gericht darüber entscheiden, ob es zum Prozess in der Sache kommt.

Verdächtiges Pulver bei Kontrolle gefunden

Der Vorfall ereignete sich im März dieses Jahres. Da soll Gzuz am Nobistor von Polizisten kontrolliert worden sein. Die sollen ein verdächtiges weißes Pulver bei ihm gefunden haben, also: eine geringe Menge Drogen. Bei einem Wortwechsel darüber soll der Rapper dann gegenüber der Polizei beleidigend geworden sein.

Muss Gzuz wieder in Haft?

Gzuz war zuletzt wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz in Haft. Seit September 2023 ist er wieder in Freiheit, er steht aber noch unter Bewährung. Das heißt: eine erneute Verurteilung könnte auch eine neue Zeit in Haft bedeuten. Auf Anfrage wollte sich die Anwältin von Gzuz zur Sache nicht äußern und verwies auf die Unschuldsvermutung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.05.2025 | 08:00 Uhr