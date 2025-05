Mai-Kundgebungen: Gewerkschaft will Acht-Stunden-Tag behalten Stand: 01.05.2025 12:57 Uhr Zahlreiche Menschen haben in Mecklenburg-Vorpommern am Tag der Arbeit für gute Löhne und sichere Arbeitsplätze demonstriert. Die Gewerkschaft ver.di sprach sich gegen die Abschaffung des Acht-Stunden-Tags aus.

Unter dem Motto "Mach dich stark mit uns!" sind zum Tag der Arbeit auch in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. In Greifswald, Neubrandenburg, Rostock, Torgelow und Schwerin hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften zu Demonstrationen für gute Löhne und sichere Arbeitsplätze aufgerufen.

Koalitionsvertrag mit "Licht und Schatten"

In Schwerin sagte ver.di-Bezirksgeschäftsführer Daniel Taprogge, der Koalitionsvertrag der künftigen schwarz-roten Bundesregierung berge "viel Licht und Schatten". Das darin formulierte Ziel einer Auflösung des klassischen Acht-Stunden-Tags sei mit den Gewerkschaften "überhaupt nicht zu machen". Andererseits begrüßte er das Vorhaben von Union und SPD, auch im Bund ein Tariftreuegesetz einzuführen, das die Vergabe von öffentlichen Aufträgen mit der Einhaltung von Tariflöhnen koppeln würde. Er hoffe, dass der Bund in diesem Fall von Mecklenburg-Vorpommern lerne, so der Gewerkschaftssekretär.

Schwesig für 15 Euro Mindestlohn

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach sich auf der Mai-Kundgebung in Schwerin für eine Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro aus. Sie setze darauf, "dass die Mindestlohnkommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern den Weg dafür festlegt", so die SPD-Politikerin. Ihr Ziel sei es aber, dass nicht nur der Mindestlohn, sondern das Lohnniveau insgesamt steige.

OB Witt mit letzter öffentlicher Rede

In Neubrandenburg hielt der scheidende Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) seine letzte öffentliche Rede. Gerade weil die allgemeine Stimmungslage schlecht zu sein scheine, brauche die "Fackel der Demokratie", so Witt, "unser Feuer".

Angesichts der Landrats- oder Oberbürgermeisterwahl am 11. Mai herrschte auf dem Demokratiefest auf dem Marktplatz eher Wahlkampf-Stimmung. Viele Parteien hatten Stände aufgebaut, um über ihr Programm und ihre Kandidaten und Kandidatinnen zu informieren.

Außer den Veranstaltungen in Schwerin und Neubrandenburg gab es auch einen Demonstrationszug in Rostock. In Torgelow ließen die Organisatoren der Mai-Kundgebung Friedenstauben aufsteigen. In Greifswald hatten die Gewerkschaft zum Kulturfest eingeladen.

